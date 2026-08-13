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        Haberler Sağlık Bacaklar gerçekten ikinci kalp mi?

        Bacaklar gerçekten ikinci kalp mi?

        Sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen "bacaklar ikinci kalptir" söyleminin bilimsel bir temele dayandığını söyleyen Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, kuvvetli bacak kaslarının yalnızca hareket için değil, dolaşım sistemi, sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesinin korunması açısından da kritik rol oynadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Bacaklar gerçekten ikinci kalp mi?

        Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, son günlerde sosyal medyada sıkça gündeme gelen "bacaklar ikinci kalptir" söyleminin bilimsel bir temele dayandığını belirterek, kuvvetli bacak kaslarının yalnızca hareket için değil, dolaşım sistemi, sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesinin korunması açısından da kritik rol oynadığını söyledi.

        "BACAK KASLARI DOLAŞIM SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ"

        Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, bacak kaslarının yürürken ve hareket ederken kasılıp gevşeyerek toplardamarlardaki kanın kalbe geri taşınmasına yardımcı olduğunu belirtti.

        Bu nedenle bacak kaslarının kamuoyunda “ikinci kalp” olarak nitelendirildiğini ifade eden Erdem, kuvvetli kas yapısının dolaşım sisteminin daha verimli çalışmasına katkı sağladığını söyledi.

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        KAS ERİMESİ SADECE HAREKETİ DEĞİL, YAŞAM SÜRESİNİ DE ETKİLİYOR

        Yaşa bağlı kas kaybı olarak tanımlanan sarkopeninin artık yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu değil, tıp dünyasında hastalık olarak kabul edilen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Erdem, ileri yaştaki yetişkinlerin yaklaşık üçte birini etkileyen bu tablonun düşme, kırık, fiziksel bağımlılık ve hastaneye yatış riskini artırdığını ifade etti.

        Kas erimesinin yalnızca kas kuvvetini azaltmadığını dile getiren Erdem, bilişsel gerileme, depresyon ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin de sarkopenisi olan bireylerde daha yüksek görüldüğünü kaydetti.

        "EGZERSİZ BİR İLAÇTIR, REÇETESİ KİŞİYE ÖZEL YAZILMALI"

        Sosyal medyada önerilen egzersizlerin herkes için uygun olmayabileceğine dikkat çeken Erdem, özellikle ileri yaşta veya kronik hastalığı bulunan bireylerin egzersize başlamadan önce mutlaka fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Kasın kalitesi, sinir sistemi fonksiyonları ve bireyin fiziksel kapasitesi değerlendirilmeden yapılan yoğun egzersizlerin yaralanmalara neden olabileceğini ifade eden Erdem, “Egzersiz de bir tedavidir. Her tedavi gibi dozu, süresi ve yöntemi kişiye göre planlanmalıdır” dedi.

        KAS SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÜÇ TEMEL ÖNERİ

        Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, sağlıklı yaşlanmada kas kaybını önlemek için düzenli hekim kontrolü, kişiye özel egzersiz programı ve yeterli protein alımının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Kaslarımız yalnızca hareket etmemizi sağlamıyor; bağımsız yaşamımızı, üretkenliğimizi ve yaşam kalitemizi de koruyor” ifadelerini kullandı.

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