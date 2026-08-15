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        Haberler Sağlık Döner yerken nefes borusu tıkandı! Heimlich manevrası kurtardı

        Döner yerken nefes borusu tıkandı! Heimlich manevrası kurtardı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde restoranda döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, işletmeci Sami Sakin (46) tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Döner yerken nefes borusu tıkandı! Heimlich kurtardı

        Olay, dün akşam ilçedeki bir restoranda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, ailesiyle döner yerken nefes borusuna et parçası kaçınca fenalaştı. Durumu fark eden işletmeci Sami Sakin, Heimlich manevrasıyla nefes borusu tıkanan kişiye müdahale etti. Et parçasının çıkması üzerine müşteri nefes almaya başladı.

        HEIMLICH MANEVRASINI OKUL YILLARINDA ÖĞRENDİ

        Sami Sakin, Heimlich manevrasını okul yıllarında öğrendiğini belirterek, "Yoğun bir iş günümüzdü, iş yeri kalabalıktı. 3-5 kişilik bir aile grubumuz geldi. Ben hesapla uğraşıyordum. İçeriden bir çığlık sesi geldi ve arkadaşın fenalaştığını gördüm. Nefes alamıyordu, ailesi sırtına vuruyorlardı. Direkt aklıma Heimlich manevrası geldi. Manevrayı uyguladım, üçüncü veya dördüncü denemeden sonra nefes yolunu açtık, normale döndü. Arkadaşa hemen suyunu içirdik. Nefes almaya başladı. Daha önce de birkaç sefer böyle başıma gelmişti" dedi.

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