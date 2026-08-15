Döner yerken nefes borusu tıkandı! Heimlich manevrası kurtardı

Olay, dün akşam ilçedeki bir restoranda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, ailesiyle döner yerken nefes borusuna et parçası kaçınca fenalaştı. Durumu fark eden işletmeci Sami Sakin, Heimlich manevrasıyla nefes borusu tıkanan kişiye müdahale etti. Et parçasının çıkması üzerine müşteri nefes almaya başladı.

HEIMLICH MANEVRASINI OKUL YILLARINDA ÖĞRENDİ

Sami Sakin, Heimlich manevrasını okul yıllarında öğrendiğini belirterek, "Yoğun bir iş günümüzdü, iş yeri kalabalıktı. 3-5 kişilik bir aile grubumuz geldi. Ben hesapla uğraşıyordum. İçeriden bir çığlık sesi geldi ve arkadaşın fenalaştığını gördüm. Nefes alamıyordu, ailesi sırtına vuruyorlardı. Direkt aklıma Heimlich manevrası geldi. Manevrayı uyguladım, üçüncü veya dördüncü denemeden sonra nefes yolunu açtık, normale döndü. Arkadaşa hemen suyunu içirdik. Nefes almaya başladı. Daha önce de birkaç sefer böyle başıma gelmişti" dedi.