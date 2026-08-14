Havadaki yoğun bakım ünitesi 7 ayda 128 hastaya uçtu

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bağlar ilçesindeki Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin heliport alanında konuşlu ambulans helikopter, yılın ilk 7 ayında aralarında 14 yenidoğanın da bulunduğu 128 hasta ve yaralıyı hastanelere ulaştırdı. Ambulans helikopter, özellikle ulaşımın güç olduğu kırsal bölgelerde hayati tehlikesi bulunan hastalara hızlı ulaşım imkanı sağlıyor. Acil vakalara müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekletilen ve her türlü tıbbi müdahalenin yapılabilmesi için gerekli ekipmanla donatılan helikopterde, vardiyalı olarak 5 kaptan pilot, 2 doktor ve 2 paramedik sağlık personeli görev yapıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların ardından gerekli izinlerin alınmasıyla harekete geçen ekipler, vakaya en kısa sürede ulaşabilmek için uçuş rotasını belirliyor. Hastalar, yaz-kış demeden ulaşımı zor bölgelerden alınıp uygun sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor.

"KAYSERİ’YE KADAR UÇABİLİYORUZ"

İl Sağlık Müdürü Emre Aslıtürk, ambulans helikoptere ilişkin, “Ambulans helikopterlerimize, bizim ‘havadaki yoğun bakımlarımız’ diyebiliriz. Tabii geniş bir alana hizmet veriyor. Sadece Diyarbakır'a değil. Diyarbakır'la beraber çevremizdeki Siirt, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman'ın belli bir kesimine biz hizmet veriyoruz. Ambulans helikopterin avantajı şu, vakalara daha hızlı erişim. Hatta bazen araçla, trafikle gidemediğimiz yerlere iniş imkanı sağlıyor. Ambulans helikopterimiz bu yıl ilk 7 ayda yaklaşık 128 hastamıza hizmet verdi. Tabii bunların arasında bizim en önemli grubumuz da yenidoğanlar. Bu süreçte 14 yenidoğanımıza da hizmet verdik. Önemli bir hizmet ayağı da yanık hastaları. Zamanla yarıştığımız vakalar oluyor. Bazen öyle bir durum oluyor ki bir trafik kazası oluyor, diyelim ki aşırı kan kaybı var. Kara yoluyla uzunca bir zaman alabilir ya da çok uzak bir coğrafyada mahsur kalmış olabilir. Ambulans helikopter ile biz hızlı ulaşım imkanı sağlıyoruz. Tabii uçuş olanağının, hava koşullarının imkan verdiği koşullarda mesafe tanımaksızın uçabiliyor. Yani buradan Kayseri'ye kadar uçabiliyoruz. 2 saat 15 dakika uçuş mesafesinde olan her yere gidiş geliş sağlanabilir” dedi.

"GÖKBEY GÜÇ KATACAK"

Yerli ve milli helikopter Gökbey’in ambulans helikopter olarak da kullanılacağını ifade eden Asiltürk, “Diyarbakır sınırları içerisinde biz vakalarımıza maksimum yarım saat içerisinde ulaşım sağlayabiliyoruz. Burada 2 hekim, 2 de paramedik olmak üzere 4 sağlık çalışanımız helikopterimizde hizmet veriyor. 5 de pilotumuz var. Ambulans helikopterimiz, bir yoğun bakım ortamında bulunması gereken tüm donanıma, teçhizata sahip. Yani hastanın orada hastaneye ulaşıncaya kadar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebileceği her türlü olanağa sahiptir. İnşallah yakın zamanda da milli ve yerli Gökbey helikopter ambulanslarımız devreye girecek ve gücümüze güç katacak. Neredeyse aylık ortalama 20 vakaya gidiyoruz. Yıllık da 250 civarında vakaya ulaşılmış oluyoruz. Hemen hemen talep edilen tüm vakalara ulaşıyoruz. Talepleri karşılama noktasında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Geçen seneki zorlu kış koşullarında da biz hizmet verdik. Görüş alanı imkan verdiği sürece yağmur çamur da olsa gidebilirsiniz. Ama görüşün hizmet olanak vermesi gerekiyor” diye konuştu.