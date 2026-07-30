Kalp 'moda'yı değil 'bilim'i seviyor

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte yaygınlaşan matcha ve proteinli içeceklerin bilinçsiz tüketiminin çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebileceğini belirtti. Sosyal medyada öne çıkan her önerinin bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan Özen, özellikle kalp sağlığı açısından ürün içeriklerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"MATCHA TÜM SORUNLARA ÇÖZÜM SUNAN BİR BESİN DEĞİL"

Matchanın öğütülmüş yeşil çay yapraklarından elde edilen ve antioksidan bakımından zengin bir içecek olduğunu belirten Özen, "Matcha faydalı özelliklere sahip olsa da sosyal medyada anlatıldığı gibi tek başına tüm sorunlara çözüm sunan bir besin değildir" dedi.

Matchanın yüksek miktarda kafein içerdiğine dikkat çeken Özen, "Bitkisel olduğu için sınırsız tüketilebileceği düşüncesi doğru değildir. Özellikle çarpıntısı olanlar, ritim bozukluğu bulunan hastalar, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar ve hamilelerin tüketim miktarına dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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Saf matcha ile kafelerde satılan matcha lattelerin birbirinden farklı olduğuna işaret eden Özen, birçok hazır ürünün süt, aromalı şurup, ilave şeker ve krema içerdiğini belirtti. Antioksidan almak isterken farkında olmadan yüksek kalorili ve yüksek şekerli bir içecek tüketilebildiğini kaydeden Özen, "Kalp sağlığı açısından bizi endişelendiren matchanın kendisi değil, içine eklenen şeker ve yüksek kalori yüküdür. Fazla şeker tüketimi; kilo artışı, insülin direnci, tip 2 diyabet ve uzun vadede kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir. Matcha sağlıklı olabilir ancak matcha adı taşıyan her içecek sağlıklı değildir" diye konuştu.

PROTEİNLİ İÇECEKLERE DİKKAT!

Son yıllarda market raflarında giderek daha fazla yer bulan proteinli içeceklere de değinen Özen, proteinin vücut için vazgeçilmez bir besin ögesi olduğunu ancak herkesin ek protein takviyesine ihtiyaç duymadığını söyledi.

Düzenli ve dengeli beslenen birçok kişinin ilave protein desteğine ihtiyaç duymadığını belirten Özen, "Bu ürünlerin önemli bir kısmı yalnızca protein içermiyor. İlave şeker, doymuş yağ, aroma vericiler ve kıvam artırıcılar da bulunabiliyor. Kalp sağlığı açısından önemli olan sadece protein miktarı değil, ürünün tamamıdır" dedi.

YÜKSEK PROTEİNLİ ÜRÜNLER HEKİM ÖNERİSİYLE KULLANILMALI

Gereksiz protein takviyesinin çoğu zaman gereksiz kalori alımına yol açtığını ifade eden Özen, düzenli olarak yüksek kalorili proteinli içecek tüketiminin kilo artışına neden olabileceğini, bunun da hipertansiyon, tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Özellikle böbrek hastalarının yüksek proteinli ürünleri hekim önerisi olmadan düzenli kullanmaması gerektiğini vurgulayan Özen, "Proteinli olması, sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Kalp modayı sevmez, bilimi sever. Önemli olan bardağın üzerinde yazan değil, bardağın içinde ne olduğudur" ifadelerini kullandı.