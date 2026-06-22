Oğuldan babasına, damattan kayınpederine organ bağışı

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan ve 2016 yılında Hepatit B teşhisi konulan Hıyasettin Gök, yıllarca ilaç tedavisi görüp mücadele ettiği hastalığından, oğlu Sedat Gök'ün (25) bağışladığı karaciğer dokusu sayesinde kurtuldu. Manisa'nın Soma ilçesinden gelen ve tam 2 yıldır diyaliz makinesine bağlı olarak yaşamını sürdüren Metin Erkan da büyük kızı Nalan Gün'ün eşi olan damadı İbrahim Gün'ün (41) hiç tereddüt etmeden gönüllü verici olması sayesinde sağlığına kavuştu. Babalar Günü öncesi yapılan iki başarılı organ nakli operasyonu, iki aileye de mutluluk yaşattı.

KIZ KARDEŞİNİN ARDINDAN BİR MUCİZE DE KENDİSİNE GÜLDÜ

Gök ailesi, 2019 yılında kız kardeşleri Nuriye Kamas'ın kadavradan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşmasının ardından, bu kez de baba Hıyasettin Gök için umut arayışına girdi. Hastalığının ilerlemesi üzerine hastaneye başvuran Gök'e, oğlu Sedat Gök gönüllü donör oldu. Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla, oğuldan babaya karaciğer dokusu nakledildi. Hıyasettin Gök, kız kardeşinin ardından nakil ameliyatıyla sağlığına kavuşup yeni yaşamına adım attı.

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"BABAM BENİM İÇİN KOCA BİR ÇINARDIR"

Sedat Gök, "Babam hastayken çok kötüydü. Ailece üzülüyorduk. Şu an babamın eski sağlığına kavuşmasına çok sevindim. Babalar Günü öncesinde olması beni ayrıca mutlu etti. Ailem için her şeyi göze alırım; sevdiklerim için de öyle. İnşallah babam da ben de en kısa sürede toparlanır, eski günlerimize döneriz. Aslında babam nakil olmak istemiyordu. 'Ben böyle iyiyim, gidebileceğim yere kadar giderim' diyordu. Onu zorla razı ettik. Babam benim için koca bir çınardır. Allah'ın izniyle toparlayıp yine eski hayatımıza döneceğiz" dedi.

Azize Gök ile evli ve 4 çocuk babası olan Hıyasettin Gök ise şunları söyledi: "Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım. Çocuğumun bana verdiği bu anlamlı hediye için ona çok teşekkür ederim, minnettarım. İlk başta nakil olmak istemedim çünkü evladıma acıyordum. 'Ben bu hastalığa yakalanmışım, nereye kadar gitmişse giderim' diye düşünüyordum ama oğlum beni ikna etti. Ameliyatımızı olduk, çok şükür bu süreci atlattık. Bundan sonra hayat devam edecek. Allah'ın verdiği nefes bitene kadar yaşayacağız."

"BABASININ HAYATINI KURTARMIŞ OLDU"

Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da hastasının durumunun gayet iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edilmesinin planlandığını anlattı. Prof. Dr. Kılıç, "Hastamız Hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu olan ve son dönem karaciğer yetmezliğinden muzdaripti. Oğlu verici olmak için gönüllü oldu. Yapılan testlerde de alacağımız karaciğer dokusunun babasına uygun olduğu anlaşıldı. Bir hafta önce nakli gerçekleştirdik. Oğlundan aldığımız karaciğer babaya tam uyum sağladı. Zamanlama olarak Babalar Günü öncesine denk gelmesi de güzel bir tesadüf oldu. Gencimiz babasının hayatını kurtarmış oldu. Her şey rast gitti, ikisini de yakın zamanda sorunsuz bir şekilde taburcu edeceğiz" diye konuştu.

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"MAKİNEYE BAĞIMLI YAŞAMDAN KURTULDU"

Manisa'nın Soma ilçesinden gelen Erkan ailesi de Babalar Günü öncesi büyük mutluluk yaşadı. Diyabet hastalığına bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişen, 2 çocuk ve 2 torun sahibi Metin Erkan da tam 2 yıldır diyaliz makinesine bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Diğer aile üyelerinin yanı sıra Erkan'ın büyük kızı Nalan'ın eşi olan damadı İbrahim Gün (41) de hiç tereddüt etmeden gönüllü verici oldu. Yapılan tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine ameliyat kararı alındı. Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığında; Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Töz, Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Uzm. Dr. Rahmi Gökhan Ekin, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan kadro, başarılı bir böbrek nakline imza attı. Damadından alınan böbrekle hayata tutunan Metin Erkan, makineye bağımlı yaşamdan kurtulup özgürlüğüne ve sağlığına yeniden kavuştu.

"DAMAT DEĞİL EVLAT OLARAK GÖREVİMİ YAPTIM"

14 yıllık evli olduğunu belirten İbrahim Gün, "Kayınpederim nakil bekliyordu. Aslında hastaneye sadece kontrol amacıyla gelmiştik. O sırada 'Ben böbreğimi vereyim' dedim. Kan gruplarımız uyuştu, tahliller olumlu çıktı. Organımı verdiğim için çok mutluyum. Kendimi bir damat değil de bir evlat olarak görüyorum ve babama yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Haftada 3 gün diyalize girdiğini ifade eden Metin Erkan ise "İki seneden beri diyalize giriyordum. Kadavra listesine yazılmıştım ama sıra çıkmadı. En son buraya beraber geldik. Diyaliz süreci gerçekten çok zordu. Herkesin organ bağışlamasını ve bu bilincin yaygınlaşmasını istiyorum. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması çok önemli" diye konuştu.

"EN İYİ TEDAVİ BÖBREK NAKLİYDİ"

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Uzm. Dr. Işık Özgü ise "Şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği gelişen hastamız için tartışmasız en iyi tedavi yöntemi böbrek nakliydi. Bunun için ya canlı vericisi olacaktı ya da kadavradan bir bağış beklenecekti. Hastamız bu konuda şanslı azınlıktan biri oldu. Çünkü çok duyarlı bir canlı vericisi vardı. Damadı tam uyum sağladı. O da bir evlat tabii ki. Nereden baksanız çok güzel ve hayat kurtaran bir tesadüf oldu."