Okula dönüşte kedi ve köpeklerin de rutini değişiyor

Eylül ayıyla birlikte evlerde de yeni bir dönem başlıyor. Okullar açılıyor, tatiller sona eriyor, işe ve günlük koşturmacaya geri dönülüyor. Sabahları evden daha erken çıkılıyor, gün içinde evde geçirilen süre azalıyor; yürüyüş, oyun ve beslenme saatleri yeniden şekilleniyor.

Ancak “okula dönüş” yalnızca insanların rutinini değiştirmiyor. Yaz boyunca aile bireylerini daha uzun süre yanında görmeye, daha fazla oyun ve etkileşime ya da farklı saatlerde yürüyüşe alışan kedi ve köpekler de evin bir anda sessizleştiği bu yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyor.

KEDİLERDE BESLENME SAATLERİ TUTARLI OLMALI

Yeni dönemde korunması gereken rutinlerden biri de beslenme. Beslenme, kedi ve köpekler için yalnızca günlük besin ihtiyaçlarının karşılandığı bir an değil, aynı zamanda günün öngörülebilir parçalarından biri. Özellikle rutin değişikliklerine duyarlı olabilen kedilerde beslenme saatlerinin mümkün olduğunca tutarlı olması önem taşıyor.

REKLAM

Okulların açılmasıyla birlikte evde geçirilen zamanın azalması, hayvanların günlük aktivite düzeyinde de değişiklik yaratabiliyor. Bu nedenle günlük mama miktarının yaş, yaşam tarzı, aktivite düzeyi ve bireysel ihtiyaçlara uygun şekilde planlanması gerekiyor.

Özellikle “Evde yalnız kalacak, biraz daha fazla mama bırakayım” yaklaşımına dikkat etmek önemli. Günlük hareket azalırken ihtiyaçtan fazla enerji alınması, zaman içinde ideal vücut ağırlığının korunmasını zorlaştırabiliyor.

OKULA DÖNÜŞTE ONLARIN DA YENİ PROGRAMA İHTİYACI VAR

Veteriner Hekim Murat Altunyuva, yeni dönemde kedi ve köpeklerin rutinlerindeki değişimin bütüncül olarak ele alınması gerektiğini belirterek, "Okulların açılmasıyla birlikte aslında evde yaşayan herkesin günlük düzeni değişiyor; buna kedi ve köpeklerimiz de dahil. Yaz boyunca alıştıkları insan etkileşiminin, aktivite ve beslenme saatlerinin bir anda farklılaşması onlar için yeni bir uyum süreci anlamına gelebiliyor" dedi.

Bu dönemde mümkün olduğunca;

REKLAM

- Beslenme saatlerini mümkün olduğunca sabit tutun ve günlük porsiyonu doğru miktarda planlayın.

- Evde geçirilen süre azalıyorsa günlük aktivite düzeyindeki değişiklikleri gözlemleyin.

- Günlük mama porsiyonunun bir bölümünü beslenme oyuncakları ve arama oyunlarıyla sunarak zihinsel aktivite yaratın.

- İştahsızlık, aşırı yalanma, saklanma, tuvalet alışkanlıklarında değişiklik veya belirgin davranış farklılıkları devam ediyorsa veteriner hekiminize danışın.

Okula ve işe dönüşle birlikte evde yeni bir düzen kurulurken, kedi ve köpeklerin de bu değişimin bir parçası olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen Altunyuva, "Beslenme ve aktivite rutinini mümkün olduğunca korumak, değişiklikleri kademeli yapmak ve davranışlarını yakından gözlemlemek, onların yeni döneme daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde uyum sağlamalarına destek olabilir" ifadelerini kullandı.