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        Haberler Sağlık Rutin tarama sırasında kanser olduğunu öğrendi

        Rutin tarama sırasında kanser olduğunu öğrendi

        Çankırı'da, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen taramalar kapsamında doktorların yönlendirmesiyle yaptırdığı testin ardından kolorektal (kalın bağırsak) kanseri olduğunu öğrenen 65 yaşındaki Arife Gökmen, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Rutin tarama sırasında kanser olduğunu öğrendi
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        İl merkezine bağlı Değim köyünde yaşayan Gökmen'e, rutin kontrol için geldiği Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezinde kolorektal kanser taramasının eksik olduğunun belirlenmesi üzerine doktoru tarafından tarama yaptırması önerildi.

        Yapılan testler sonucu kalın bağırsakta kanser başlangıcı tespit edilmesi üzerine Gökmen'in ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

        KEMOTERAPİYE GEREK KALMADAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

        Gökmen, Ankara'da yapılan ameliyat sonucu kemoterapi almasına gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

        Arife Gökmen, taramadan önce hiçbir sağlık probleminin olmadığını, doktorunun yönlendirmesiyle tarama yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

        Testin pozitif çıkması üzerine önce Çankırı Devlet Hastanesinde, daha sonra Ankara'da tedavisinin yürütüldüğünü anlatan Gökmen, "En kısa zamanda ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Hiç beklemeden ameliyata aldılar zaten" dedi.

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        Kanser olduğunu öğrendiğinde üzüntü yaşadığını ancak hastalığını kabullenerek tedaviye başladığını dile getiren Gökmen, "Herkes, 'Sen köyde oturuyorsun, sağlıklısın, sende nasıl çıktı bu' dedi. Her şeyi ben kendim yapıyorum, kendim yiyorum. Hiç hazır bir şey alıp da yemem" diye konuştu.

        Kapalı ameliyat olduğunu, ameliyatın ardından hiçbir sorun yaşamadığını aktaran Gökmen, "Herkesin yaptırması gerekiyor bu taramaları. Sağlık bizim sağlığımız. İlerleseydi daha zor olurdu. Kemoterapi almak zorunda kalırdım. Şu an hiçbir şey yok diyorlar, kontrollerime gidiyorum. Doktorların verdiği önerilere uyulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

        HİÇBİR ŞİKAYET OLMASA BİLE TEST YAPTIRILMASI ÖNEMLİ

        Arife Gökmen'in aile hekimi Dr. Ümmü Gülsüm Mutlu da kendisine gelen hastaların eksik taramaları varsa bunları yaptırmalarını önerdiklerini belirtti.

        Erken teşhisin önemine dikkati çeken Mutlu, "Erken tanı hayat kurtarır' dediğimiz şeyin tam olarak hayat bulmuş hali oldu hastamız. Bu yüzden çok memnunuz. Özellikle hiçbir şikayeti olmayan hastalar tarama yaptırmaktan çekiniyor. Bu hastamızın da hiçbir şikayeti yoktu. Yapılan testler pozitif çıktı. Erken tanı dediğimiz şey zaten tam olarak böyle bir şey." diye konuştu.

        Mutlu, 50-70 yaş arası kadın erkek herkesin 2 yılda bir testleri yaptırmaları gerektiğini, erken teşhis edilen hastalıkların tedavisinin kolay olacağını kaydetti.

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