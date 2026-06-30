Uzun süre ekran kullanımı çocukları sessizce değiştiriyor

Çocuk ve gençlerin stresli YKS ve LGS sürecini arkalarında bırakmalarının ardından okulların kapanmasıyla uzun yaz tatili de başlamış oldu. Dersler, ödevler ve sınav telaşı geride kalırken çocukların günlük yaşamında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Boş zamanın artmasıyla birlikte telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolları günün büyük bölümünü kaplamaya başlayabiliyor.

Klinik Psikolog İsmail Anıl Usta, yaz tatilinde ekran kullanımındaki artışın çoğu zaman fark edilmeden günlük yaşamın merkezine yerleştiğini belirterek, "Sorun teknoloji değil; teknolojinin çocuğun hayatındaki yerinin kontrolsüz şekilde büyümesidir" dedi.

REKLAM

"ÇÖZÜM DENGE KURMAKTA, YASAKLARDA DEĞİL"

Teknolojinin artık yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Klinik Psikolog İsmail Anıl Usta, çocukların dijital dünyanın içine doğduğunu ve ekranları tamamen yasaklamanın ne gerçekçi ne de sağlıklı bir yaklaşım olduğunun altını çiziyor. Usta, önemli olanın ekranın varlığı değil, kullanım süresi ve kullanım amacı olduğuna dikkat Çekerek: “Ekran, öğrenmeyi destekleyen bir araç da olabilir, zamanı tüketen bir alışkanlık da... Belirleyici olan çocuğun ekran karşısında ne yaptığı ne kadar süre geçirdiği ve bunun günlük yaşamını nasıl etkilediğidir" ifadelerini kullandı.

Usta, "Okul döneminde çocukların zamanının büyük kısmı dersler, sosyal etkinlikler ve ödevlerle geçerken, yaz tatilinde bu düzen ortadan kalkıyor. Özellikle çalışan ebeveynlerin çocuklarıyla gün boyu ilgilenememesi, sıcak hava nedeniyle dışarı çıkma imkanlarının azalması ve dijital içeriklerin kolay erişilebilir olması ekran kullanımını hızla artırabiliyor. Başlangıçta 'oyalansın' düşüncesiyle verilen ekranlar kısa sürede alışkanlığa dönüşebiliyor" dedi.

HAREKET AZALIYOR, SAĞLIK SORUNLARI ARTIYOR

Usta; “Kontrolsüz ekran kullanımı sadece zaman kaybına neden olmuyor; çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini de önemli ölçüde etkiliyor. Saatlerce ekran karşısında oturan çocuklarda fiziksel aktivite azalıyor. Bunun sonucunda kilo artışı, duruş bozuklukları, kas-iskelet sistemi sorunları ve göz yorgunluğu gibi problemler daha sık görülebiliyor.”

REKLAM

UYKU DÜZENİ BOZULUYOR

Özellikle gece saatlerinde telefon ve tablet kullanımının uykuya geçişi zorlaştırdığını belirten İsmail Anıl Usta, düzensiz uykunun çocukların hem ruh halini hem de bilişsel performansını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

DİKKAT SÜRELERİ KISALIYOR

Sürekli değişen dijital uyaranlara maruz kalan çocuklarda dikkat dağınıklığı, sabırsızlık ve sıkılmaya karşı düşük tolerans gelişebildiğini belirten Usta, gerçek yaşamın doğal temposunun dijital içerikler kadar hızlı olmadığı için çocukların kitap okumak, üretmek ya da uzun süre odaklanmakta zorlanabileceğine de dikkat çekiyor.

KIYAS KÜLTÜRÜ ÖZGÜVEN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKLİYOR

Özellikle ergenlik döneminde sosyal medya kullanımının artmasıyla çocukların kendilerini başkalarının yaşamlarıyla karşılaştırmaya daha yatkın hale geldiğini belirten Usta, bunun özgüven sorunlarını ve yetersizlik duygusunu tetikleyebileceğine de vurgu yapıyor.

EKRAN HER ZAMAN ZARARLI DEĞİL

Usta, teknolojinin doğru kullanıldığında çocukların gelişimine katkı sağlayabileceğini de vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitici içerikler, yabancı dil uygulamaları, yaratıcı oyunlar ve çevrim içi eğitimler çocukların gelişimini destekleyebilir. Burada önemli olan ekranın çocuğun gelişimine katkı sunmasıdır. Amaçsız ve saatler süren ekran kullanımı ile kaliteli içerik tüketimini aynı kefeye koymamak gerekir."

SAĞLIKLI EKRAN KULLANIMI İÇİN AİLELERE ÖNERİLER

* Günlük ekran süresi çocukla birlikte belirlenmeli,

* Ebeveynlerin rol model olması sebebiyle evde birlikte geçirilen zaman diliminde de teknoloji kısıtlamasına gidilmeli,

* Teknoloji tamamen yasaklanmamalı ancak sınırsız da bırakılmamalı,

* Spor, sinema, sanat ve kitap okuma günlük rutinin parçası haline getirilmeli,

* Yemek saatleri ve aile sohbetlerinde masadan telefonlar uzaklaştırılmalı,

* Yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı sonlandırılmalı.

"BÜTÜN YAZ EKRAN KARŞISINDA GEÇİRİLMEMELİ"

Klinik Psikolog İsmail Anıl Usta, "Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmamız mümkün değil. Ancak çocukların bütün yazı ekran karşısında geçirmesi de sağlıklı değil. Yaz tatili; arkadaşlıkların, açık havada oynanan oyunların, aileyle geçirilen zamanın ve gerçek yaşam deneyimlerinin öne çıktığı bir dönem olmalıdır. Çocuklara dijital dünya ile gerçek yaşam arasında sağlıklı bir denge kurmayı öğretebilirsek, bu yalnızca yaz tatili için değil, yaşam boyu sürdürecekleri önemli bir beceri olacaktır" diye konuştu.