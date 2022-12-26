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Haberler Gündem İstanbul Sahaflar Çarşı'na Nasıl Gidilir? Sahaflar Çarşısı Nerede ve Hangi Semtte?
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Sahaflar Çarşı'na nasıl gidilir? Sahaflar Çarşısı nerede ve hangi semtte?

Sahaflar Çarşısı, 15.yüzyıldan bugüne uzanan tarihi ve kültürel mirasın merkezi olmuştur. Tarihi yarımada içinde yer alan Sahaflar Çarşısı’nda eski el yazma eserler, eski kitaplar ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz.

Sahaflar Çarşı'na Nasıl Gidilir? Sahaflar Çarşısı Nerede ve Hangi Semtte?
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Sahaflar çarşısı, İstanbul Üniversitesi’nin yanı başında Kapalıçarşı’ya çok yakın bir konumda olan İstanbul’un önemli tarihi yerlerinden biridir. Sahaflar çarşısında eski kitaplar, el yazması eserler, eski gazete ve dergileri bulabilirsiniz.

Sahaflar çarşısı gerek tarihi dokusuyla gerekse ruhuyla her zaman kitapseverlerin ve turistlerin ilgi odağı olmuştur.

Günün hemen her saati kalabalık olan sahaflar çarşısına nasıl gidilir? Sahaflar çarşısı nerede? Sahaflar çarşısı hangi semtte? İşte bugün de özelliğini koruyan sahaflar çarşısı ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Sahaflar Çarşısı Nerede?

Sahaflar Çarşısı, 15. Yüzyıldan günümüze kadar uzanan İstanbul’un en eski çarşısıdır. İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan çarşı, Beyazıt Meydanı’nda yer aldığı için Beyazıt Sahaflar Çarşısı olarak da anılır. Merkezi bir konumda olan Sahaflar Çarşısı’nın iki kapısı vardır. İlk olarak Beyazıt Camii’nin sol tarafındaki taşlık alandan devam ederek sahaflar çarşısına girilebilir. Bu şekilde aynı zamanda Kapalı Çarşı’nın ana giriş kapısına çıkmış olursunuz. Diğeri ise Kapalı Çarşı tarafında yer alan Sedefçiler Kapısı’nı kullanarak sahaflar çarşısına girmektir.

Sahaflar Çarşısı'na Nasıl Gidilir?

Sahaflar Çarşısı’na Anadolu yakasından gitmek için birkaç alternatif vardır.

  • Kadıköy iskelesinden Eminönü’ne giden vapurlarla karşıya geçtikten sonra, iskelenin karşısında bulunan tramvay hattında Bağcılar yönüne giden Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Beyazıt-Kapalıçarşı durağında inerek Sahaflar Çarşısı’na ulaşılır.
  • Üsküdar’dan Marmaray ile Sirkeci durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aktarma yaparak Beyazıt-Kapalı Çarşı durağında inerek Sahaflar Çarşısı’na ulaşabilirsiniz.

Sahaflar Çarşısı’na Avrupa yakasından gitmek için ise aşağıdaki adımlar izlenebilir.

  • Taksim’den gitmek isteyenler Yeni Kapı-Hacıosman metro hattına binerek Vezneciler durağında indiğinde 2 dakikalık bir yürüyüş ile Sahaflar Çarşısı’na ulaşabilir.
  • Bağcılar, Güngören tarafından gitmek istiyorsanız, Kabataş-Bağcılar tramvay hattına binerek Beyazıt-Kapalıçarşı durağında indiğinizde Sahaflar Çarşısı’na ulaşabilirsiniz.
  • Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü istikametinden gelmek isteyenler için ise size yakın bir metrobüs istasyonundan Cevizlibağ durağında inerek Kabataş-Bağcılar tramvay hattına aktarma yapabilirsiniz. Buradan tramvay ile Beyazıt-Kapalıçarşı durağında inerek Sahaflar Çarşısı’na ulaşabilirsiniz.

Sahaflar Çarşısı Hangi Semtte?

Sahaflar Çarşısı İstanbul’un en eski yerleşim yeri olan tarihi yarımada içinde yer almaktadır. Fatih semtinde yer alan Sahaflar Çarşısı konum itibarıyla oldukça merkezi bir yerdedir.

Sahaflar Çarşısı'nda Ne Satılır?

Sahaflar Çarşısı, İstanbul Üniversitesi’ne olan yakınlığıyla her zaman öğrencilerin, eski yazı eserlerin meraklısı olanların ilgisini çekmiştir. Bu çarşıda, eski el yazma eserler, eski kitap, dergi, gazete ve fotoğraflar satılmaktadır. Aynı zamanda günümüz kitapları, dergileri de satılmaktadır. Çarşının tamamı kitapçılardan oluşur. Beyazıt Camii tarafından girişte sizi ilk olarak Osmanlı’ya matbaayı getiren İbrahim Müteferrika’nın büstü karşılar.

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Hangi Otobüs Durağında?

Beyazıt Sahaflar Çarşısı’na otobüs ile gitmek isteyenler Beyazıt durağında inerek kolaylıkla Sahaflar Çarşısı’na ulaşabilir.

Sahaflar Çarşısı Hafta Sonu Açık Mı?

Sahaflar Çarşısı hafta içi her gün sabah 08:00’da açılır, akşam 19:00’da kapanır. Hafta sonu Sahaflar Çarşısı’nı ziyaret etmek isteyenler ise cumartesi günü gidebilirler. Pazar günü Sahaflar Çarşısı ziyaretçilere kapalıdır.

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