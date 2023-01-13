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Haberler Magazin Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması: Öyle bir kıyaslama yok - Magazin haberleri
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Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması: Öyle bir kıyaslama yok

Eşi Selin Gökbakar ile katıldığı etkinlikte objektif karşısına geçen Şahan Gökbakar, muhabirlerin, "Kemal Sunal ile kıyaslanıyorsunuz" sözlerine yanıt verdi. Gökbakar, "Öyle bir kıyaslama yok, büyük ustalarla kıyaslanılmaz" açıklamasında bulundu

Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması: Öyle bir kıyaslama yok - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinde Ankara’nın ardından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sevenleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Gecede davetliler arasında Şahan Gökbakar da vardı.

Eşi Selin Gökbakar ile davette yer alan Şahan Gökbakar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatı ile ilgili değil, bu gece hakkında konuşmak istediğini dile getiren Gökbakar, "Bu gece eğer soru soracaksanız gösteri hakkında soru sorun" dedi.

"ÖYLE BİR KIYASLAMA YOK"

Şahan Gökbakar, gazetecilerin, "Kemal Sunal ile kıyaslanıyorsunuz" sözlerinin üzerine, "Öyle bir kıyaslama yok, büyük ustalarla kıyaslanılmaz" demekle yetindi.

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