Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması: Öyle bir kıyaslama yok

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinde Ankara’nın ardından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sevenleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Gecede davetliler arasında Şahan Gökbakar da vardı.

Eşi Selin Gökbakar ile davette yer alan Şahan Gökbakar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatı ile ilgili değil, bu gece hakkında konuşmak istediğini dile getiren Gökbakar, "Bu gece eğer soru soracaksanız gösteri hakkında soru sorun" dedi.