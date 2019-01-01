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Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar, çocukları Defniz Efe ve Ela ile yeni yıl pozu verdi. Çocuklarının yüzünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda göstermemeye dikkat eden çiftin beraber ilk pozu çok sayıda beğeni aldı.