A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adından yine gururla söz ettirdi.

Bugüne kadar elde ettiği başarılarla milli takımlarımız arasında en başarılı ekip olan Filenin Sultanları, Çin karşısındaki performansı ile bunu bir kez daha ispatlarken Türkiye'nin de göğsünü kabarttı.

Zaferin ardından sosyal medyada destek mesajları sel olurken "Şahane kadınlar" ve "Türk kadınının gücü" vurgusu ön plana çıktı. Voleybolcularımızın yazdığı destanın ardından ise kaptan Eda Erdem Dündar'ın geçmişteki sözleri akıllara geldi.

"O FOTOĞRAFI GÖRDÜĞÜMDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Geçtiğimiz sene 8 Mart Kadınlar Günü'nde Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'e özel bir röportaj veren Eda Erdem Dündar, final oynadıkları Avrupa Şampiyonası'nda gündem olan ve "Türk kadınının gücü" ifadesiyle paylaşım rekoru kıran fotoğrafı ile ilgili "Elbette çok duygulandım ve gurur duydum, hala fotoğrafı gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’muzun fotoğrafçısı Mert Bülent Uçma bana ömür boyu hatıra kalacak bir fotoğraf karesi hediye etmiş oldu. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum; hırsımı, vazgeçmeyişimi ve azmimi insanlara örnek olabileceği umuduyla diri tutuyorum. Bu kare ile de güçlü Türk Kadını fotoğrafları arşivinde yer alabildiysem, ne mutlu bana." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN BAZILARI

— Nuray Önoğlu (@NurayOnoglu) July 25, 2021

— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) July 25, 2021

— mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) July 25, 2021

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü (yarın) İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN ÖNE ÇIKAN BAŞARILARI

- 2 Avrupa İkinciliği (2003, 2019)

- World Grand Prix üçüncülüğü (2012)

- Dünya altıncılığı (2010)

- Dünya Kupası yedinciliği (2003)

- 2012'den sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yer alıyoruz.