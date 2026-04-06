Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sahibi vefat eden engelli köpek Yumoş, yeni yuvasına koşacağı günü bekliyor

        Geçirdiği trafik kazası sonucu omurgası kırılan, barınağa bırakıldıktan sonra sahiplenilen ancak tedavi sürecinde ikinci sahibi de vefat eden 11 aylık köpek Yumoş, Ankara'da uygulanan fizik tedaviyle yeniden koşabileceği güne hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir süre önce Adana'da trafik kazası geçiren ve omurgası kırılan Teriyer melezi Yumoş isimli köpek, sahibi tarafından barınağa bırakıldı.

        Daha sonra bir hayvansever tarafından sahiplenilen Yumoş, yaklaşık iki hafta önce tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Ankara'daki özel bir kliniğe getirildi.

        Geçirdiği kaza ve operasyonlar sonucu arka bacaklarında ciddi güç kaybı oluşan Yumoş, yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alındı.

        Tedaviye olumlu yanıt veren Yumoş'un, sağlık sorunları yaşayan sahibinin hayatını kaybetmesiyle yeniden sahipsiz kaldığı öğrenildi.

        Veteriner hekimler, yürüyebilme ihtimali her geçen gün artan Yumoş'un, iyileşmesinin ardından güvenli ve kalıcı bir yuvaya kavuşması için tedavisini sevgi ve sabırla sürdürüyor.

        REKLAM

        "TEDAVİDE BİR YANIT ALINAMADIĞI İÇİN KLİNİĞİMİZE SEVK EDİLDİ"

        Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli, yaptığı açıklamada, Yumoş'un barınaktan sahiplenildikten sonra tedavi için kendilerine teslim edildiğini anlattı.

        Hayvanın bazı operasyonlar geçirdiğini ve kuyruğunun ampute edildiğini söyleyen Denli, "Tedaviden bir yanıt alınamadığı için kliniğimize sevk edildi. Tedavi sürecine başladık, ancak 3-4 gün öncesine kadar bir sahibi vardı ama artık yok. Çünkü, onu sahiplenen hanımefendiyi maalesef sağlık problemlerinden dolayı kaybettik" diye konuştu.

        Denli, mevcut durumda köpeğin tedavisinin devam ettiğini, çok akıllı, söz dinleyen ve eğitimli bir köpek olduğunu dile getirdi.

        "İLK GELDİĞİNDE HİÇ KALKAMIYORDU, ŞU AN AYAĞA KALKIP ADIM ATABİLİYOR"

        Yumoş'un fizik tedavi sürecine çok uyum gösterdiği aktaran Denli, "Ufak ufak adımlar atmaya başladık ama bacaklarımız, eklemlerimiz kilitli olduğu için de biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu hafta yüzme seanslarına başladık. Lazer terapi, manuel terapi, egzersizler yapılıyor. Kasları çalıştırmak için elektrik terapileri uyguluyoruz. Yavaş yavaş artıra artıra gidiyoruz. Eklemlerini açabilmek için de ısı terapisi alıyor aynı zamanda. İnşallah, daha güzel yanıtlar alıp koşacağı günleri de göreceğiz" bilgisini verdi.

        REKLAM

        Denli, Yumoş'un ilk geldiğinde hiç kalkamadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Şu an ayağa kalkıp adım atabiliyor ama eklemleri kilitli olduğu için bu adım atmalar çok zor oluyor. Adım atma becerisini çok gerçekleştiremiyor, baston bacak şeklinde. Şimdi o eklemleri biraz güçlendirip kilitlenmiş halinden kurtarabilirsek ondan sonrasında da yürüyecek inşallah."

        Köpeğin diğer canlılarla da arasının çok iyi olduğunu, sevgi dolu bir hayvan olduğunu dile getiren Denli, "Dilerim ki bulacağımız o yuva son ve ömürlük olur. Bir daha da evi, ailesi değişmez." temennisinde bulundu.

        "ONLARIN YAŞAM HAKLARINI SAYGI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

        Denli, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne ilişkin, sokak hayvanlarının yaşam alanlarının, doğasının insanlar tarafından daraltıldığını belirterek, bu nedenle toplumsal sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Bakamayan, zorlanan birçok kişinin hayvanları sokağa attığının altını çizen Denli, "Artık sokakta cins ırk dediğimiz, parayla alınan canları da çok fazla görüyoruz. Onun için gücümüzün yettiğince onlara sahip çıkıp yaşam haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Herkes taşın altına elini koyduğu zaman, herkesin merhametini ortaya koyduğu zaman çok daha cana ulaşabileceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 4 Nisan 2026 (Sinema Tarihinin En Unutulmaz 5 Uzaylı Filmi Hangisi?)

        Vizyonda hangi filmler var? Ev sinemasında hangi filmler var? Sinema tarihin 5 unutulmaz uzaylı filmleri hangileri? Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk TV'de.  

        #engelli köpek Yumoş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        "Hürmüz Boğazı'ndan 3 gemi güvenle ayrıldı"
        "Hürmüz Boğazı'ndan 3 gemi güvenle ayrıldı"
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!