ŞAHİN ÖZLEM KİMDİR?

Bir belediyeside temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı şarkılarıyla prodüktör Aydın Kara’ya ulaşmayı başardı.

Şahin Özlem, Hakan Altun’un desteğiyle Hak Yapım ailesine girdi.

Ortağı Aydın Kara ile birlikte Özlem’e destek olan şarkıcı, kendi yapım şirketinden Özlem’e single hazırladı. Şahin Özlem, şarkıcı Oğuzhan Koç’un ''Bulutlara Esir Olduk'' şarkısını seslendirdi. Özlem'in ilk klip çalışması, bugün birçok mecrada yayımlanmaya başladı.

Şahin Özlem'in klibini Instagram hesabından yayımlayan Hakan Altun,"Biz senin sesini, samimiyetini, yüreğini ve efendiliğini çok sevdik. Yolun açık olsun her daim. Allah utandırmasın benim güzel kardeşim." notunu düşmüştü.