7 Şurada Paylaş! "Saat 08.00 civarında pist açılışlarına çıkıyoruz. Hera da bizimle aynı şekilde çıkıyor. Gece kayaklarımız olduğunda 19.30'da, olmadığında 16.30'da Hera bizimle pist kapanışlarını yapıyor. Normal bir arama kurtarma personeli gibi bizimle beraber sabah mesaiye başlıyor ve akşam yuvasına bırakıyoruz."

8 Şurada Paylaş! İnsan canlısı yönüyle Hera'nın, Palandöken Dağı'nın maskotu olduğunu vurgulayan Türkmen, "Şu ana kadar arama kurtarma tecrübesi olmadı ama bundan önce 2 tatbikata katıldı. Bursa'da özel bir eğitim merkezinde eğitimlerini tamamladı. Onlarda da başarılı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü" dedi.