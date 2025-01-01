Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı’nın oturduğu OGM Pictures imzalı dizi, son olarak 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Star TV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Sahipsizler 8. Bölüm tarihi hakkında detaylar…