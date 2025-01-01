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        Haberler Bilgi Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Ocak 2025 Star TV yayın akışı

        Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Star TV yayın akışı

        Star TV ekranlarının yeni dizisi Sahipsizler, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Reha Özcan, Sacide Taşaner Turgut Tunçalp gibi oyuncuların yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 8. bölümü beklenen yapım için 1 Ocak Star TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 1 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:48
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        Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı’nın oturduğu OGM Pictures imzalı dizi, son olarak 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Star TV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Sahipsizler 8. Bölüm tarihi hakkında detaylar…

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        SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        1 Ocak 2025 Star TV yayın akışına göre Sahipsizler dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        Yayın akışına göre, dizi saatinde RTÜK Belgesel izleyici karşısına çıkacak.

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        SAHİPSİZLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

        Buna göre, Sahipsizler dizisinin 8. bölümünün 8 Ocak Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

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        1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sen Ağlama İstanbul

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 RTÜK Belgesel

        22:30 Çınar Ağacı

        00:30 Çınar Ağacı

        02:30 Erkenci Kuş

        04:30 Söz

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        SAHİPSİZLER 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Azize'den vazgeçmeye niyeti olmayan Yavuz, Cemo'nun hayatına karşılık Azize'yi ister. Bu teklif herkesi öfkelendirirken, kardeşlerinin hayatını riske atmak istemeyen Azize çok fazla seçeneğinin olmadığını fark eder.

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        Ablalarının gidişi kardeşler için yıkım olurken, Remziye ve Necla onlardan kurtulabilmek için yeni bir planı devreye sokarlar.

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        Yavuz'un gerçek babası olduğunu kabul etmek istemeyen Azize bir çıkmazın içine sıkışırken, Hamiyet'in ona dair planını öğrenmek her şeyi daha da zorlu bir noktaya sürükler.

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        Yavuz'un Azize'yi almasına mani olamayan Cevdet bu duruma çok üzülür, ancak Azize'yi kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

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