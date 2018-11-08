2012 yılında babasının kansere yakalanması ve vefatı sonrasında, dizi çekimlerine ve işlerine ara veren Şahnaz Çakıralp, ekranlara geri dönmek için gün sayıyor.

Dizi setlerini ve seyircisini çok özlediğini dile getiren Şahnaz Çakıralp artık ara vermeden işine asılacağını söylüyor. En büyük hayallerinden birinin bir dönem projesinde rol almak olduğunu belirten güzel oyuncu; dizi dışında tiyatro ve sunuculuğu da aynı anda yürüteceğini sözlerine ekliyor.

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