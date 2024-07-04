Sahra çölü eskiden tropikal bir ormandı! Çöller neden yağmur almıyor ve kuruyor?

SOĞUK ÇÖLLER

Tüm çöller de sıcak değildir; Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın bazı bölgeleri de çöl sayılır. Prein, soğuk havanın nemi sıcak hava kadar iyi tutamadığını söyledi. Bu nedenle kutuplardaki soğuk sıcaklıklar, toprakta buz olarak bol miktarda su depolanmasına rağmen çok az yağışa neden olur.