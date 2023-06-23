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Sahte alkolden zehirlenen Şekip Taşpınar'dan haber var!

Muğla'da, sahte içkiden zehirlenen ve hastanede tedavi gören Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar açıklama yaptı

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  • Sahte alkolden zehirlenen Şekip Taşpınar'dan haber var! - Magazin haberleri

    Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
  • Sahte alkolden zehirlenen Şekip Taşpınar'dan haber var! - Magazin haberleri

    Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
  • Sahte alkolden zehirlenen Şekip Taşpınar'dan haber var! - Magazin haberleri

    Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" demişti.
  • Sahte alkolden zehirlenen Şekip Taşpınar'dan haber var! - Magazin haberleri

    "BİZİ ÜZMEDİ"

    Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama Berna Özdemir Taşpınar, "Canım sevgilim, hayattaki şansım. Dün öğleden sonra servise alındı. Beni, çocuklarımızı ve tüm sevdiklerini üzmedi. Doktorlarının verdiği bilgiye göre ciğerlerinde enfeksiyon var, böbreklerin de hasar kaldı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü için kaslarında zayıflama var. Serviste biraz kalabiliriz. Ayağa kalacağımız gün çok yakında. Ben inanıyorum tüm yaralarımızı ve bu tedavi sürecini yine sizlerin desteği ile birlikte atlatacağız. Hastane sürecinde telefonlardan uzak kalacağız. Telefonlarınıza bakamayabiliriz lütfen gönül koymayın. Mesaj yazarsanız en kötü şartta uygun olduğum zamanlarda cevap vermeye çalışırım. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
  • Sahte alkolden zehirlenen Şekip Taşpınar'dan haber var! - Magazin haberleri

    Şekip Taşpınar, 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç.', 'Karadayı', 'Cesur Yürek' ve 'Arıza' gibi birçok projede rol almıştı.

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