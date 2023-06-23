"BİZİ ÜZMEDİ"



Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama Berna Özdemir Taşpınar, "Canım sevgilim, hayattaki şansım. Dün öğleden sonra servise alındı. Beni, çocuklarımızı ve tüm sevdiklerini üzmedi. Doktorlarının verdiği bilgiye göre ciğerlerinde enfeksiyon var, böbreklerin de hasar kaldı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü için kaslarında zayıflama var. Serviste biraz kalabiliriz. Ayağa kalacağımız gün çok yakında. Ben inanıyorum tüm yaralarımızı ve bu tedavi sürecini yine sizlerin desteği ile birlikte atlatacağız. Hastane sürecinde telefonlardan uzak kalacağız. Telefonlarınıza bakamayabiliriz lütfen gönül koymayın. Mesaj yazarsanız en kötü şartta uygun olduğum zamanlarda cevap vermeye çalışırım. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.