Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSahte emeklilere bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat! Haberler
ABONE OL

SMS ile emeklilerin bayram ikramiyelerine göz diktiler!

Siber dolandırıcılar, 6-7 Mayıs tarihlerinde emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemelerini fırsat bildi. Bayram ikramiyesi, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek olmasına karşın, siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemini devreye soktu.

Sahte emeklilere bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat! Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye’de 2018 yılından itibaren her yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl bayram ikramiyesi ödemeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Bayram ikramiyeleri, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.

‘İKRAMİYENİZ TANIMLANDI, HEMEN ONAYLAYIN’ SMS’LERİNE DİKKAT

Siber dolandırıcıların, bayram ikramiyesi ödemesini çekmek isteyen emeklilerin hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlete ait web sitelerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yaşlıların bu tip dolandırıcılıklara inanmasının daha kolay olduğunu hatırlatarak, bayram ikramiyesi alacak emekli vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyardı.

İŞTE O SMS

Yapılan tespitlere göre dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001” ifadelerine yer veriliyor. SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.

Yaşlıların bu tip dolandırıcılara inanmalarının daha kolay olduğunu ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde resmi kurum adları ve logolarını çok iyi bir şekilde taklit ederek kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bayram ikramiyesi alacak masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz” dedi.

Akkoyunlu, “Bazı dolandırıcılar ise operatör servisleri üzerinden faturanıza yansıtılacak yöntemlerle sizi dolandırabilir. Atılan bir SMS için ‘EVET’ yazarak yanıt verilmesi istenirse bunu kesinlikle yapmayın. Aslında siz, bambaşka bir şey için ‘EVET’ onayı göndermişken bir anda telefon faturanızda hiç beklemediğiniz bir artış görebilirsiniz” uyarısında bulundu.

‘EMEKLİ İKRAMİYESİ’ DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

“Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi bayram ikramiyesi gibi herkesin beklediği oldukça önemli süreçleri manipüle ederek kandırmaya çalışır” açıklaması yapan Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinin başka kimselere verilmemesi ve her zaman www.turkiye.gov.tr, csgb.gov.tr ve bankacılık uygulamaları gibi resmi kaynaklardan bilgi alarak işlem yapıldığından emin olunması gerektiğinin altını çizdi.

Bunlarla birlikte yazım hataları, yanlış yazılmış e-posta adresleri ve alan adları ile şüpheli bağlantıların, saldırıların kurbanı olmayı engelleyebileceğini ifade eden Alev Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken diğer noktaları ise şöyle sıraladı:

1- Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.

2- Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3- SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.

4- Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi ve sonrası için kariyer planlaması yapanlar dikkat! Haberler
TEKNOLOJİArtık bu beceriler şart!
'10 yıllık dijital dönüşüm 4 ayda gerçekleşti' Haberler
TEKNOLOJİ'10 yıllık dönüşüm 4 ayda gerçekleşti'
Türk Telekom tam kapanma için ücretsiz hizmetlerini duyurdu - Haberler
TEKNOLOJİTam kapanmada ücretsiz sunacak
Twitter Spaces nasıl kullanılır? Haberler
TEKNOLOJİO özellik Twitter'a da geldi
Yahoo 4 yıl arayla ikinci kez satıldı
TEKNOLOJİYahoo yine satıldı
Ozan Elektronik Para, UnionPay International üyesi oldu
TEKNOLOJİOzan, Uzak Doğu'ya açılıyor
Tam kapanma ile Bodrum'da marketlere akın ettiler! Haberler
TEKNOLOJİBodrum'da markete akın!
Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'de satışa sunuldu - Haberler
TEKNOLOJİKandaki oksijeni bilekten ölçüyor
Samsung duyurdu! İşte 2021 Mayıs ayında Android 11 güncellemesi gelecek telefonlar ve tabletler...
TEKNOLOJİSamsung Android 11 güncellemesi gelecek cihazları ...
Dünya robotik yarışmasına Türk kızları damga vurdu - Haberler
TEKNOLOJİTürk kız öğrencilerinin büyük başarısı