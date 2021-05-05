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Türkiye’de 2018 yılından itibaren her yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl bayram ikramiyesi ödemeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Bayram ikramiyeleri, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.

‘İKRAMİYENİZ TANIMLANDI, HEMEN ONAYLAYIN’ SMS’LERİNE DİKKAT

Siber dolandırıcıların, bayram ikramiyesi ödemesini çekmek isteyen emeklilerin hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlete ait web sitelerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yaşlıların bu tip dolandırıcılıklara inanmasının daha kolay olduğunu hatırlatarak, bayram ikramiyesi alacak emekli vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyardı.

İŞTE O SMS

Yapılan tespitlere göre dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001” ifadelerine yer veriliyor. SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.

Yaşlıların bu tip dolandırıcılara inanmalarının daha kolay olduğunu ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde resmi kurum adları ve logolarını çok iyi bir şekilde taklit ederek kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bayram ikramiyesi alacak masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz” dedi.

Akkoyunlu, “Bazı dolandırıcılar ise operatör servisleri üzerinden faturanıza yansıtılacak yöntemlerle sizi dolandırabilir. Atılan bir SMS için ‘EVET’ yazarak yanıt verilmesi istenirse bunu kesinlikle yapmayın. Aslında siz, bambaşka bir şey için ‘EVET’ onayı göndermişken bir anda telefon faturanızda hiç beklemediğiniz bir artış görebilirsiniz” uyarısında bulundu.

‘EMEKLİ İKRAMİYESİ’ DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

“Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi bayram ikramiyesi gibi herkesin beklediği oldukça önemli süreçleri manipüle ederek kandırmaya çalışır” açıklaması yapan Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinin başka kimselere verilmemesi ve her zaman www.turkiye.gov.tr, csgb.gov.tr ve bankacılık uygulamaları gibi resmi kaynaklardan bilgi alarak işlem yapıldığından emin olunması gerektiğinin altını çizdi.

Bunlarla birlikte yazım hataları, yanlış yazılmış e-posta adresleri ve alan adları ile şüpheli bağlantıların, saldırıların kurbanı olmayı engelleyebileceğini ifade eden Alev Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken diğer noktaları ise şöyle sıraladı:

1- Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.

2- Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3- SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.

4- Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

5- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.