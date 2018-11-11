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Sahte engelli raporuna 13 gözaltı

İstanbul'da engellilere tanınan haklardan faydalanmak için ‘sahte engelli raporu' veya engel derecesini fazla gösteren rapor aldıkları belirtilen 13 kişi gözaltına alındı. Polis zanlıları yeniden hastaneye sevk etti, tamamının aldığı raporun yanlış ya da sahte olduğu ortaya çıktı.

11.11.2018 - 12:23 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘sahte engelli raporu' veren bir çeteye yönelik peş peşe 4 dalga operasyon düzenledi. Engelli olmayan veya engel oranı düşük kişilere devletin verdiği haklardan yararlanmalarını sağlayacak ‘engelli raporu' verilmesini sağlayan bir çete belirlendi. H.Ş. ve S.T. liderliğindeki çeteye yönelik operasyonda 88 kişiyi gözaltına alındı. Bu kişilerden 32'si tutuklandı.

SAHTE RAPOR ALAN 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sahte engelli çetesine yönelik yapılan 5. dalga operasyonda da, çeteden para karşılığında sahte rapor alan 13 kişi gözaltına alındı. Mali polis, evrak üzerinde engelli görünen 13 zanlıyı yeniden hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan sağlık kontrollerinde zanlıların bazılarının hiçbir engelinin olmadığı, bazılarının ise engel oranını raporlarına göre çok düşük olduğub belirlendi. Zanlıların sorgusunun sürdüğü belirtildi.

DEVLETİ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATIYORLAR
Devletin engellilere tanıdığı erken emeklilik, vergi indirimi, ÖTV indirimi, su fatura indirimi, ulaşım indirimi gibi birçok haklardan faydalanmak isteyenler bu yönteme başvuruyor. Çete üyeleri sahte engelli raporu almak isteyen kişilerden 5 bin ile 20 bin lira arasında para alıyor. Daha sonra SGK'daki üyeleri aracılığıyla hangi işlem için yüzde kaçlık engel derecesi ve prim gün sayısı gerektiği tespit ediliyor.

GLİKOZ VE BAKLAVA İLE ŞEKERİ ARTIRMIŞLAR
Çete üyelerinin heyet raporundaki dereceyi artırmak için hastanelerden ilaç kullanım raporları aldığı, şeker hastalığı derecesini artırmak için tahlil öncesinde hastaya glikoz ve baklava yedirildiği tespit edildi. Solunum testine gireceklere taktiksel üfleme yöntemleri öğretildiği, heyet raporu alacak kişilere hastalıklarla ilgili bilgi verilerek o belirtiler varmış gibi davranıldığı belirtildi.  Erken emeklilik için prim gün sayısı eksik olanlara anlaşmalı bazı işyerlerinde çalışıyormuş gibi sigorta yapılarak eksik prim gün sayısının doldurulduğu tespit edildi.


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