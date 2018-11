Sahte parmak izini gerçeğinden ayırın

Türkiye pazarına Y3K güvencesiyle sunulan Virdi markasının iki yeni ürünü ISAF Güvenlik Fuarı’nda kullanıcılarla buluştu. Parmak izi tanıma sistemleri üreticisi Virdi’nin yeni modelleri sahte parmak izini gerçeğinden ayırt etmeyi sağlayan güçlü özellikler içeriyor.



Doğrulama teknolojisi Virdi Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen patentli canlı/sahte parmak izi ayırt etme özelliği güvenlik standartlarını yüksek tutan işletmelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Kapasitif algılayıcılara sahip dahili sensörler ile üç farklı noktadan doğruluk sağlayan ürünler pek çok gelişmiş teknik yeteneğe sahip. Yüksek çözünürlükte optik parmak izi görüntüsü alan ürünler, böylece kağıt silikon veya plastikle yapılan aldatma girişimlerini önlüyor.



En yeni teknolojiyle donatılan Virdi ürünleri, bununla birlikte insan vücudunun sahip olduğu nabız, insan dokusundaki titreşim gibi etkenleri de algılayarak sahte parmak iziyle yapılan denemeleri engelliyor. Parmak izi görüntülerini sıkıştırma algoritması ‘WSQ uygulaması’, NIST (Ulusal Enstitü Standartları ve Teknolojisi) tarafından onay aldıktan sonra ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) WSQ sertifikasını aldığını da duyuran Virdi, sıkıştırılmış parmak izi görüntülerinin doğruluğunu ve kesinliğini kanıtlamış oldu.





Uzaktan yönetim kolaylığı



AC2200/2200H ve AC 2100 Plus isimli iki yeni model entegre kamerasıyla ek güvenlik sağlıyor. Bu kamera, işlem sırasında her bir kişinin fotoğrafını çekerek eşleştirme sağlıyor. AC2200/2200H modellerinde ayrıca Bluetooth etkinleştirme desteği sayesinde akıllı telefonlar ile programlanabilme ve Mobil Anahtar özelliği de geliyor. Bu teknoloji, ürünlerin farklı sektörlerde kullanımı için de avantaj sağlıyor.



Virdi’ nin 1,77 inç büyüklüğünde renkli LCD ekranla donatılan modellerinin bir diğer avantajı ise uzaktan kontrol edilebiliyor olması. OSDP Protokolü’ne sahip ürünler, çevredeki diğer cihazların kontrol panelleri veya diğer güvenlik yönetim sistemleri ile bir iletişim protokolü ve arayüz üzerinden bağlanabiliyor.



Bu bağlantı uzaktan yazılım güncelleme, cihaz özelliklerini düzenleme gibi kolaylıklar sağlıyor. Okuyucu ve panel arasındaki iki yönlü iletişimin şifrelenebilmesi sayesinde izinsiz müdahalelerin de önüne geçilebiliyor. AC2200 için 5.000 kullanıcı tanımlanabiliyor. Bu sayı kart ve parmak izi birlikte kullanıldığında 10.000 olabiliyor. Her iki cihaz da TCP IP üzerinden haberleşebiliyor



Dileyen işletmeler iki yöntemi birden kullanıma alabilir



Y3K’nın deneyimli ekipleri tarafından projelendirilerek kullanıma alınan ürünler hem parmak izi kontrolü kullanan hem de kartlı geçişi tercih eden işletmeler için çözüm olarak öne çıkıyor. Dileyen işletmeler iki yöntemi birden kullanıma alabiliyor.

IP65 sertifikası petrokimya ya da endüstriyel üretim sahaları gibi zorlu şartlara sahip ortamlar için kullanımına olanak tanırken, yüksek güvenlik gerektiren tesis ya da birimlere sahip kurumlarca tercih edilmesini sağlıyor.





