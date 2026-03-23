        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Şaka Gibi Sergi' 1 Nisan'da 1 günlüğüne açılacak

        'Şaka Gibi Sergi' 1 Nisan'da 1 günlüğüne açılacak

        Marmara üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun Karma Sergisi "Şaka Gibi", 'günlük sergi, yıllık etki' mottosuyla 1 Nisan 2026'da Camhane Art'ta açılıyor

        Giriş: 23.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Eskiden Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu olarak bilinen ama şimdi Marmara üniversitesi olarak devam eden okulun öğretim üyeleri ve mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun karma sergisi “Şaka Gibi”, ‘günlük sergi, yıllık etki’ mottosuyla 1 Nisan 2026’da Camhane Art’ta açılıyor. Mezunlarını ve öğretim üyelerini bir araya getiren, “Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu”nun kurucusu Berrin Aksu’nun küratörlüğünde, “Ekol Tatbiki” temasındaki sergide birbirinden farklı disiplinlerle çalışmış 69 sanatçının eserleri yer alıyor.

        Yalnızca 24 saat içinde kurulup açılacak şekilde kurgulanan, 1 Nisan günü sabah 10.00 ‘dan akşam 22.00’ye kadar sürecek sergi, hem serginin adındaki ironiyi hem de Tatbiki ekolünün pratik, üretken ve hızlı refleksler geliştiren yapısını bilinçli olarak yansıtıyor. “Şaka gibi” görünen bu süre, aslında kolektif hafızaya, deneyime ve güçlü bir ekole duyulan güvenin altını çiziyor.

        ŞAKA GİBİ 1 NİSAN SERGİSİ KATILIMCILAR

        • Atıf ATALAYER
        • Atilla ERGÜR
        • Çiler İNAN
        • Devabil KARA
        • Erol ETİ
        • Faruk ATALAYER
        • Fevzi KARAKOÇ
        • Güler ERTAN
        • Günay AYKAÇ ATALAYER
        • Halis BİÇER
        • Işık GÖR
        • İlhami TURAN
        • Mümtaz IŞINGÖR
        • Sema ARIGİL
        • Yavuz IRMAK
        • Adnan DOĞAN
        • Ali İhsan BİLGİN
        • Ali Sinan ASLAN
        • Atilla ARISOY
        • Ayşe AKHAN
        • Banu KAÇKANER
        • Başak ÖZDEMİR UYSAL
        • Berra Nur FIRAT
        • Berrin AKSU
        • Büşra ŞENBAHAR
        • Cafer ARSLAN
        • Ceren BAŞ
        • Damla YEŞİLOĞLU
        • Defne İŞÇEN
        • Ebru DİKMEN VAROL
        • Emine ZORALOĞLU GÖNÜLLÜ
        • Erdoğan KARAYEL
        • Esra İnce TURAN
        • Evrim Çınar GÜNAYDIN
        • Fethi ÇELİK
        • Figen BATI
        • Gamze KABAKLIOĞLU
        • Gül BOLULU
        • Gülnihal KÜPELİ
        • Güneş AYIRTIR EROL
        • Hale ŞAKAR ÜRKMEZGİL
        • Helin ÇİĞDEM
        • Hülya YIKILMAZSOY GÖR
        • İlknur KARABULUT DOĞANOĞLU
        • İnci BACAK
        • Mebruke TUNCEL
        • Mehmet GÜLDİZ
        • Melike Zeynep YILDIRIM
        • Nergis KUL
        • Nesrin BİNGÖL
        • Nihal ÖZBEK
        • Nilay Lale YILMAZ
        • Nursema ÖZTÜRK
        • Nurten ERTEMUR ÖZEL
        • Ömer ONAY
        • Rozita KASUTO
        • Saliha Meryem DİLSİZ
        • Salimeh AMANJANİ
        • Seniyye SERİM
        • Sevil BAĞDATLI ÖZTÜRK
        • Sibel YILMAZ ÖZGÜNEY
        • Sinem ŞAVLUK
        • Süreyya OSKAY
        • Şenay MAKİNİST ATAGÜN
        • Şule ÜZÜN
        • Turgut KESKİN
        • Uğurtan GÜRKANER
        • Yasemin ÖZBEY
        • Zuhal ÇAĞDAŞ
