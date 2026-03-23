'Şaka Gibi Sergi' 1 Nisan'da 1 günlüğüne açılacak

Eskiden Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu olarak bilinen ama şimdi Marmara üniversitesi olarak devam eden okulun öğretim üyeleri ve mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun karma sergisi “Şaka Gibi”, ‘günlük sergi, yıllık etki’ mottosuyla 1 Nisan 2026’da Camhane Art’ta açılıyor. Mezunlarını ve öğretim üyelerini bir araya getiren, “Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu”nun kurucusu Berrin Aksu’nun küratörlüğünde, “Ekol Tatbiki” temasındaki sergide birbirinden farklı disiplinlerle çalışmış 69 sanatçının eserleri yer alıyor.

Yalnızca 24 saat içinde kurulup açılacak şekilde kurgulanan, 1 Nisan günü sabah 10.00 ‘dan akşam 22.00’ye kadar sürecek sergi, hem serginin adındaki ironiyi hem de Tatbiki ekolünün pratik, üretken ve hızlı refleksler geliştiren yapısını bilinçli olarak yansıtıyor. “Şaka gibi” görünen bu süre, aslında kolektif hafızaya, deneyime ve güçlü bir ekole duyulan güvenin altını çiziyor.

ŞAKA GİBİ 1 NİSAN SERGİSİ KATILIMCILAR