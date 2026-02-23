Sakarya'da ağabey, tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü!

Olay, saat 21.15 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre M.A, bilinmeyen bir nedenle kardeşi Yakup Açar ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından M.A, pompalı tüfekle kardeşini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Yakup Açar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.