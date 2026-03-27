Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçesi deniz kıyılarında İnsansız Hava Aracı (İHA) parçaları bulundu. İHA parçaları jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı
Giriş: 27.03.2026 - 12:49
SAHİLDE PARÇALAR BULUNDU
DHA'daki habere göre; Karasu ve Kocaali sahillerinde dün öğle saatlerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) parçaları bulundu. Deniz kıyısındaki insansız hava aracı parçalarını görenlerin ihbarı üzerine 2 adrese de jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gerekli tedbirleri aldıktan sonra incelenmek üzere parçaları alıp götürdü.
