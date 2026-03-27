Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçesi kıyılarında İHA parçaları bulundu. İHA parçaları güvenlik ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

SAHİLDE PARÇALAR BULUNDU

DHA'daki habere göre; Karasu ve Kocaali sahillerinde dün öğle saatlerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) parçaları bulundu. Deniz kıyısındaki insansız hava aracı parçalarını görenlerin ihbarı üzerine 2 adrese de jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gerekli tedbirleri aldıktan sonra incelenmek üzere parçaları alıp götürdü.