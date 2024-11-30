Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçiden biri hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.