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        Haberler Gündem Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi

        Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçiden biri hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 21:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 21:23
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        Sakarya'da korkutan yangın
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

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        #Akyazı
        #sakarya
        #haberler
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