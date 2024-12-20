Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da kaçak avcıya 48 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Sakarya'da kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza kesildi

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza uygulandı. Koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kaçak avcıya 48 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

        Ekipler, S.T.'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 48 bin 250 idari pazar cezası kesti.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sakarya haberleri
        #kaçak avcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!