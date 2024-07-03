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        Haberler Gündem Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü 52 yaşındaki Nurhan Demiralay hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:04
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        Sakarya'da ATV kazası: 1 ölü
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        Kaza, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Acelle Yayla Yolu Çatalkaya mevkisinde meydana geldi.

        Nurhan Demiralay'ın kullandığı ATV kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ATV sürücüsü Nurhan Demiralay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Nurhan Demiralay’ın cenazesi savcılık ön incelemesinden sonra Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        #Nurhan Demiralay
        #Akyazı
        #ATV kazası
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