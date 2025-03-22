Sakarya'da yıkılan duvarın altına kalan antrenör hayatını kaybetti

Kaza Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta meydana geldi. Aydın Demiröz, kendisine ait evin bahçesinde bulunan eski binayı yıktırmak istedi ve bir iş makinesi çağırdı.

İş makinesinin çalışmaları sırasında duvar dibinde metruk binanın yıkılma çalışmalarını seyreden Demiröz, o sırada kepçe darbelerinin etkisiyle yıkılan duvarın altında kaldı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla yıkılan duvarın altından çıkartılan Aydın Demiröz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Demiröz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın Demiröz'ün ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.