Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Sakarya Akyazı'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanede kaldırıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde Ş.A, idaresindeki otomobil, B.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün karıştığı zincirleme kazada Ş.A. (62), N.Y. (52), E.Y. (49) ve B.K. (56) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.