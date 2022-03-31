Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Sakarya'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Sakaryalı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Sakarya iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 SAKARYA RAMAZAN İMSAKİYESİ