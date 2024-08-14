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        Haberler Gündem Güncel Sakarya ve Düzce sahillerinde deniz yasağı | Son dakika haberleri

        Sakarya ve Düzce sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde elverişsiz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde de bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklanmaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:11
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        Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde denize girmek yasaklandı. (Fotoğraf: Düzce)

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        (Fotoğraf: Düzce)

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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girilmesine izin verilmiyor. (Fotoğraf: Düzce)

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        (Fotoğraf: Düzce)

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        Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu. (Fotoğraf: Düzce)

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        (Fotoğraf: Düzce)

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        İlçedeki sahillerde, yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı. (Fotoğraf: Düzce)

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        (Fotoğraf: Düzce)

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        Cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor. (Fotoğraf: Düzce)

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        Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor. (Fotoğraf: Düzce)

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