Sakaryaspor: 2 - Altay: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, evinde Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35'te penaltıdan Kabongo Kasongo ve 58. dakikada Yonathan Del Valle attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 47'ye yükseltti. İzmir temsilcisi ise 15 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Altay ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Sakaryaspor atağında sağ kanattan yapılan ortada top Altaylı Kuban'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kasongo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada ceza sahası dışından Dimitrov'un şutunda top az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-0
83. dakikada Burak Süleyman'ın pasında topla buluşan Kasongo'nun şutu kaleyi bulmadı.
Karşılaşma Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman Karasu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Erdi Dikmen dk. 78), Kasongo (Koray Kılınç dk. 85), Rotman, Sinan Kurt, Samed Onur (Murat Cem Akpınar dk. 46), Sımon, Del Valle (Burak Süleyman dk. 69), Dimitrov (Roshi dk. 69), Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk
Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Bülent Uzun, Berat Can Şanlı, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Onur Efe dk. 73), Caner Beycan (Ali Kızılkuyu dk. 62), Enes Öğrüce, Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Emre Tangeldi dk. 62)
Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Yusuf Tekin, Hikmet Çolak, Murat Uluç, Ege Parmaksız, Tugay Gündem, Arda Gezer
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Kasongo (dk. 35), Del Valle (dk. 58) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Simon, Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor), Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz, Ceyhun Gülselam (Altay)