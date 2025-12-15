Habertürk
        Sakaryaspor: 3 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Sakaryaspor: 3 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Burak Çoban, Lukasz Zwolinski ve Josip Vukovic'in golleriyle kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Sakaryaspor, puanını 22'ye yükseltti. 89. dakikada Oğuzhan Matur'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Hatayspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.

        Giriş: 15.12.2025 - 21:54 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:17
        Sakaryaspor, 5 maç sonra kazandı!
        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Burak Çoban, 71'de Lukasz Zwolinski ve 75. dakikada Josip Vukovic attı.

        Konuk ekipte forma giyen Oğuzhan Matur, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından 5 maç sonra galibiyete ulaşan Sakaryaspor, puanını 22'ye yükseltti. Hatayspor ise 5 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Hatayspor, Serik Spor'u ağırlayacak.

