Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı!

        Ara transferde 5 takviye yapan Sakaryaspor, düşme hattından çıkmak için sahasında Bodrum FK karşısına güçlenmiş kadrosuyla çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 13:39 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

        1'inci Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayarak 23 puanla düşme potasında yer alan Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Yeşil-siyahlılar Kayserispor'dan Arif Kocaman, Trabzonspor'dan Poyraz Efe Yıldırım, Fenerbahçe'den Haydar Karataş, Serik Belediyespor'dan Kerem Şen ve Konyaspor'dan Melih Bostan'ı kadrosuna kattı.

        Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tişrin'de PKK'nın tüneli çöktü

        Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantılarının yıllardır başvurduğu tünel yapılanması, çoğu zaman "yerel koşullara uyarlanmış özgün bir askeri deha" olarak sunuldu. Ancak sahada ortaya çıkan tablo bunun tam tersini gösteriyor.  Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertür...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!