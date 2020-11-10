Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Zorlu Sivas deplasmanında Belhanda ve Marcao’yu oynatmak isteyen Fatih Terim, maç öncesi sağlık ekibine ikiliyi yetiştirmeleri yönünde talimat vermişti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen Belhanda, 10 gün sonra takımla idmanlara çıkmaya başlatıldı ve Sivas’ta 81 dakika sahada kaldı. Bir önceki hafta Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hissederek oyunu terk eden Marcao ise 6 gün gibi çok kısa bir sürede yeniden takıma döndü ve Sivas’ta 90 dakikayı tamamladı. Erken döndürülen bir diğer isim de Ankaragücü önünde sakatlanan Saracchi oldu. Sol kasığında ağrı hisseden Uruguaylı sol bek, Sivas deplasmanına götürüldü. Ancak Terim, Emre Taşdemir’e forma şansı verdi.