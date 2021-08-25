AA

Sofralık salatalık üretiminde merkezler arasında yer alan İzmir'in Menderes ilçesinde üreticiler, bereketli geçen sezonun mutluluğunu yaşıyor.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 678 bin ton sofralık salatalık üretilirken İzmir, 112 bin 268 ton ile en yüksek üçüncü üretimi yaptı.

Türkiye'de üretilen 207 bin 868 ton turşuluk salatalıkta ise İzmir, 57 bin 392 tonla ilk sırada yer aldı.

Kentte ağırlıklı olarak Menderes, Ödemiş ve Bergama'da örtü altında yetiştirilen salatalıkta yılda 2 hasat yapılıyor. Örtü altında bunaltıcı sıcağa rağmen hasada devam eden üreticiler ve tarım işçileri, yurt içi taleplere yanıt vermeye çalışıyor.

İzmir'in önde gelen salatalık üretim merkezi olan Menderes ilçesindeki Çamönü Mahallesi, aynı zamanda ürünün tavsiye fiyatının belirlendiği yer olarak dikkati çekiyor.

Hasattan sonra muhtar, üreticiler ve tüccarların bir masa etrafında toplanarak yaptığı sıkı pazarlığın ardından fiyat günlük olarak belirleniyor.

Tarafların anlaşmasıyla belirlenen tavsiye fiyatı, tüm alıcı ve satıcılara sokaklardaki hoparlörlerden duyuruluyor. İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde de uygulanan bu fiyat, ülke genelinde oluşan salatalık fiyatının belirlenmesinde etkili oluyor.

"HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Salatalık hasadı ve tavsiye fiyatı belirleme toplantısına katılan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, geçen yıl salgın ve ürünün çok olmasından dolayı fiyatın düşük kaldığını belirtti.

Bu yıl ise üreticinin güzel bir sezon geçirdiğini aktaran Özen, dalgalanmaların önüne geçmek için üreticinin desteğiyle tarımsal planlama yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

Zaman zaman saha ziyaretleri yapıp üreticilerin sorunlarını dinlediklerini belirten Özen, "Bugün, içinde benim de olduğum masada bir belirleme yaptık. Tarladan çıkışı 4,2 lira olarak belirlediler. Çok güzel bir rakam. Biz üreticinin hem kötü gününde hem de iyi gününde yanındayız. Desteklemeye dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğiz." diye konuştu.

Çamönü Mahallesi Muhtarı Nurdoğan Baş ise ilçede hasadın başladığı mayıstan eylüle kadar tavsiye fiyatının belirlediklerini ifade ederek, "Tavsiye fiyatı ama bölgedeki çoğu üretici bu tavsiyeye uyuyor ve bu fiyatın altına satmıyor. Diğer aylarda ise diğer bölgeler fiyatı belirliyor. Bu sene fiyatlar tavan yaptı. Üreticimiz durumdan memnun." dedi.

26 yıldır salatalık üretimi yapan Refik Uslu da bu yıl ilk hasatta oluşan fiyatların mutlu ettiğini, bunun devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Fiyattaki artışın, geçen sene fiyatlardaki düşüş nedeniyle üretim alanlarının daralmasından kaynaklandığını bildiren Uslu, "Ancak bu sene ekmeyenler pişman. Daha önceden fiyatların bu kadar yükseldiğini hatırlamıyorum." diye konuştu.