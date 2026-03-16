SALAVAT-I ŞERİF NEDİR?

Peygamber Efendimiz Muhammed’i anmak ve O’na selam göndermek, İslam’da salavat getirmek olarak adlandırılır. Salavat, genellikle “Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed”, “Sallallahu aleyhi ve sellem” veya “aleyhissalatu vesselam” şeklinde okunur. Müminler, Peygamber Efendimiz’e ve O’nun ailesine olan sevgilerini ve saygılarını ifade etmek amacıyla bu duaları ederler. Kelime olarak salavat, “salat”ın çoğuludur ve “dua, Allah’a yönelme” anlamına gelir. Böylece salavat getirmek, hem Peygamber’e selam göndermek hem de Allah’tan rahmet ve bereket dilemek anlamını taşır.