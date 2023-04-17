Salavat, Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bir ibadettir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e selam göndermek, Allah'ın emirlerinden biridir. Ahzab Suresi, 56. Ayette; "Allah ve melekleri, Peygamber'e salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." buyrulmuştur. Peki, Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? İşte Salavat-ı Şerif okunuşu ve fazileti...