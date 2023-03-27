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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

Kariyerine Serie B ekiplerinden Pisa'da devam eden Olimpiu Morutan, İtalyanları etkilemeye devam ediyor. İtalyan basını, Morutan'ı Salernitana'nın transfer etmek istediğini duyurdu

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  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için çalışmalar yürüten Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de kiralık oyuncular... Kariyerini Serie B'de Pisa'da sürdüren Olimpiu Morutan, Serie A ekiplerinin de hedefine girdi.
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan Morgan de Sanctis, sportif direktör olarak görev yaptığı Salernitana'ya yeni sezonda yapacağı transferleri belirledi.

     
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    TuttoSalernitana'da yer alan habere göre listenin başına ise Serie B ekibi Pisa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan bulunuyor.
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonu ise Serie B ekibi Pisa'da...

     

     
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    İtalyan ekibinden 300 bin euro kiralama ücreti alan Galatasaray, Rumen oyuncunun satın alma opsiyonu da 5.5 milyon euro olarak belirlendi.
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    İtalya Serie B'de mücadele eden Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek.

     

     
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    YENİDEN DOĞDU

    Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve tecrübe kazanması için Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalyan ekibinde adeta yeniden doğdu. 
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    Rumen futbolcu bu sezon Pisa forması ile çıktığı 29 resmi maçta 6 kez rakip fileleri sarsarken, 7 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

     

     
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    Romanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Andorra ile karşı karşıya gelirken Morutan maça damga vurdu. 
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    Romanya, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken Morutan mücadeleyi 1 asistle tamamladı.
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    SALERNITANA'NIN SAHİBİ YENİ DÖNEM ZENGİNLERDEN

    Salernitana'nın Serie A'ya çıktığı dönemde Lazio'nun da sahibi olan Claudio Lottito, kurallar gereği kulübü satarken kulübü İtalya'nın yeni dönem zenginlerinden Danilo Iervolino satın aldı.
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    İtalya basınındaki haberlere göre kulüp 15 milyon Euro'ya Iervolino'nun olurken 43 yaşındaki İtalyan iş insanı yakın dönemde 1 milyar Euro'dan fazla gelir elde etti.

     
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    2006'da İtalya Eğitim Bakanlığı'ndan akredite edilen çevrimiçi bir üniversite kurarken üniversitelere kaydolamayan ya da üniversitelerden mezun olamayanlara lisans eğitimi veren bir ağ oluşturdu. 

     

     
  • Salernitana, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor!

    70'ten fazla sınav merkezi bulunan bu üniversite, İtalya'nın en büyük çevrimiçi üniversitesi olurken Iervolino kısa süre önce üniversitesini bir fona sattı ve bu sayede 1 milyar Euro'dan fazla gelir elde etti. 

     

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