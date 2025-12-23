Salih Uçan: Hakemler 2026'da biraz daha dikkatli olsun

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Salih Uçan, açıklamalarda bulundu.

"DERBİ GALİBİYETLERİ ÖNEMLİDİR" Eşleşmeleri ve maçı değerlendiren Salih Uçan "Vallahi kurada deplasmanda Fenerbahçe'yi çektik, zor maç oldu. Biz daha iyi oynadık genele bakıldığında. Şansımız da vardı. Vallahi mutluyuz. Kupayı seviyoruz, kupa güzel. İnşallah gruptan çıkarız. Derbi galibiyetleri önemlidir. Sezon içi olumsuzlukları derbiyle örtebiliyorsun. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Antalya'da iyi bir kamp yapıp, takıma katkı verecek arkadaşlarla birlikte daha iyi yere geçmek istiyoruz." dedi.

"ŞANSSIZLIKLAR YAŞIYORUZ!" Açıklamalarına devam eden Salih Uçan "Beşiktaş taraftarı çok büyük bir oluşum. Şampiyonluğu, kupayı, güzel galibiyetleri hak ediyor. Kötü zamanlar oluyor. 4 büyüklerin tarihinde uzun süre şampiyonluk yakalayamıyorlar. Böyle dönemler oluyor. Biz de bu sene çok şanssız beraberlikler, mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadık. Genele bakınca iyi oynayıp öne geçiyoruz, şanssız goller yiyoruz." ifadelerini kullandı.