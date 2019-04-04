Salih Zeki Sarıdanişmet kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Demirören Grubu'na ait Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişment'in Anadolu Ajansı Genel Müdürlük görevine getirileceği iddia edildi. İşte Salih Zeki Sarıdanişmen'in hayatıyla ilgili satırbaşları...

SALİH ZEKİ SARIDANİŞMENT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1974, Kayseri doğumlu. Kayseri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü mezunu. Kayseri ve İstanbul'daki muhabirlik yapan Sarıdanişmet 2000 yılında DHA'da TV Haberlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002-2003 yıllarında Skytürk Haber Müdürlüğü'nü yürüttü. 2004 yılında Washington'a taşınarak DHA Washington muhabiri oldu. Sarıdanişmet'in yapımcılığını üstlendiği Amerikalı gazete yazarlarının düzenli konuk olarak katıldığı 'Stüdyo Washington' isimli günlük program, 14 ay boyunca TRT Türk'te ekrana geldi.

2015- 2016 yılında Anadolu Ajansı Türk Dünyası Haberleri Müdürü olarak göreve başladı. 2016 Eylül ayından itibaren DHA Yeni Medya ve Projeler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

DANİŞMENT NE DEMEK?

*Bilgili, bilgin.

Evvelce bir ilim öğrenmek isteyen, danişment olmak isterse, bilginlerden birisinin yanına girip, evvela ondan mahreç dersi okur, istidadı ve kabiliyeti görüldükten sonra müderrislerden birine gönderilirdi. (R. Demir)

*Osmanlılarda danişment, Tanzimattan önce kadı yardımcılarına ve kadıların yanında yetişmek üzere görevlendirilen kimselere verilen ad.

*Medrese öğrencisi.

*Sahn Medreselerinde oda sahibi olabilen öğrenci.

Hünkar, ilim ve irfana çok değer verir. Kendisi kurduğu medresede bir oda istedi. Mollalar "Danişment olmayan, sahn medresesinde oda sahibi olamaz!" dediler. "İmtihan edin!" dedi. Kazandı, o zaman sahn medresesinde oda sahibi oldu. (İlgili cümle kaynağı: B. Büyükarkın)