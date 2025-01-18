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        Haberler Sağlık Salmonella, gıda zehirlenmesine en sık yol açan bakteri | Sağlık Haberleri

        Salmonella, gıda zehirlenmesine en sık yol açan bakteri

        İzmir Buca'da bir kişinin Salmonella nedeniyle yaşamını yitirmesinin dikkatleri özensiz hazırlanan gıdaların tüketimine çektiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, bakterinin tehlikelerine ve gıda hijyenine değindi. Prof. Dr. Korkut, "Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:47
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        Gıda zehirlenmesine en sık yol açan bakteri: Salmonella
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        "Kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella bakterisine bağlı gıda zehirlenmelerinin riskini artırabiliyor” diyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan vefatın bu bakterinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Prof. Dr. Korkut, Salmonella’nın özelliklerini ve korunma yöntemlerini anlatarak uyarılarda bulundu.

        ‘ÇİĞ SÜT ÜRÜNLERİNDEN BULAŞMA RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEKTİR’

        Salmonella bakterisinin insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu belirten Prof. Dr. Korkut, “Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebilir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir. Kumpir gibi yiyeceklerde kullanılan süt ürünleri ve kümes hayvanları da bu bakteriyi bulaştırabilir” dedi.

        BELİRTİLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

        Salmonella’nın hafif seyreden ancak zaman zaman ölümcül olabilen bir bakteri olduğunu anlatan Prof. Dr. Korkut, “Salmonella enfeksiyonu genellikle karın ağrısı, hafif ishal ve ateş gibi belirtilerle başlar. Ancak bazı durumlarda kanlı ishale, şiddetli karın ağrılarına ve yüksek ateşe yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde daha ağır seyredebilir. Böyle durumlarda sıvı alımı yeterli olmazsa ve zamanında hastaneye başvurulmazsa, ölümcül sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

        "GIDA HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ"

        Hijyenin Salmonella enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör olduğunu aktaran Prof. Dr. Korkut, sözlerini şöyle tamamladı: “El hijyeni ve gıda hazırlama sırasında kullanılan malzemelerin temizliği çok önemlidir. Yemeklerin iyi pişirilmesi ve süt gibi ürünlerin pastörize edilmiş olması gerekir. Ayrıca gıdaların doğru saklanması ve bilindik yerlerden alınması enfeksiyon riskini azaltır.”

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