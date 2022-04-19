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Salmonella nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Tarım ve Orman Bakanlığı Salmonella açıklaması

Avrupa'da bazı ülkelerde ünlü çikolata markası Kinder'in çocuklar için ürettiği Kinder Surprise yumurtalarında tespit edilen Salmonella virüsü tedirginlik yarattı. Salmonella nedir, belirtileri nedir ve nasıl bulaşır? Sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması...

  • 01
    Salmonella nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Salmonella kinder yumurta olayı nedir?

    İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella virüsünün tespit edilmesi sonrasında yapılan araştırmalarda virüsün Ferrero firmasının ürettiği Kinder Surprise yumurtalardan kaynaklandığı açıklandı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kinder markalı ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Türkiye için açıklama geldi. Peki, Salmonella nedir, nasıl bulaşır? İşte konuya ilişkin açıklamalar...
  • 02
    Salmonella nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Salmonella kinder yumurta olayı nedir?

    SALMONELLA NEDİR?

    Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi  (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.
  • 03
    Salmonella nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Salmonella kinder yumurta olayı nedir?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SALMONELLA AÇIKLAMASI

    Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Avrupa'da ortaya çıkan ve gün geçtikçe büyüyen Salmonella krizine karşı ikinci bir talimata kadar Kinder markanın ürünlerinin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

    Bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi:

    "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir."

    "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin ithalatında %100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
  • 04
    Salmonella nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Salmonella kinder yumurta olayı nedir?

    SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

    Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

    İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

    İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

    Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

    Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

    Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

    Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

    Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

    Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.
  • 05
    Salmonella nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Salmonella kinder yumurta olayı nedir?

    SALMONELLA BELİRTİLERİ NE?

    Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. 

    Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. 

    Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. 

    Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

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