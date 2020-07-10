Brezilya'da sürpriz transfer gelişmesi... Botafogo, dünyaca ünlü oyuncu Salomon Kalou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Uzun yıllar Chelsea'de forma giydikten sonra Lille ve Hertha Berlin forması giyen 34 yaşındaki oyuncu 2021 sonuna kadar sözleşme imzaladı.

HERTHA'DA KORONA CEZASI YEDİ

Salomon Kalou, koronavirüs kurallarına uymadığı ve pandemiyle ilgili sosyal medyadan ciddiyetsiz yayınlar yaptığı için Hertha Berlin tarafından cezalandırılmıştı. Antrenman ve maçlardan uzaklaştırılan oyuncu ile sonunda yollar da ayrıldı.