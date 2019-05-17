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Salyangoz zehrinden etkilenen 3 köpekten 1'i öldü

İHA

Sarıyer Uskumruköy’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokağa dökülen salyangoz zehrinden etkilenen 3 av köpeğinden 1’i telef oldu. Durumu ağır olan 2 köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi sürerken, şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Köpeklerin barınaklarında can çekişmeleri kameralara yansıdı. Görüntü sosyal medyadan infiale yol açtı

Salyangoz zehri

Sarıyer Uskumruköy’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokağa dökülen salyangoz zehrinden etkilenen 3 av köpeğinden 1’i öldü.

Olay, geçen salı günü saat 07.30 sıralarında Sarıyer Uskumruköy’de meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Erçin ve Çiğdem Doğru çifti sabah saatlerinde cinsleri "Setter", "Poenter", "Kurzuar" olan ve "kuşçu" diye tabir edilen "Nero", "Hector" ile "Lena" isimli av köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkardı. Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerini barınaklarına alan çift ardından evlerine geçti.

NERO ÖLDÜ, DİĞER 2'Sİ AĞIR

Ancak bir saat sonra bahçıvan içerideki köpeklerin titrediğini ve ağızlarından köpük geldiğini fark etti. Bunun üzerine Doğru çifti, köpeklerini çevredeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Klinikte veteriner hekim Yusuf Keşir’in yaptığı müdahale sonucunda köpeklerin, "methaldehit" diye bilinen ve bahçelere zarar vermemesi için kullanılan salyangoz zehri yediklerini tespit etti. Hekimin müdahalelerini sürdürdüğü esnada önceki gün 06.00 sıralarında köpeklerden "Nero" öldü. Diğer köpeklerin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Köpeklerin can çekiştiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpek yere yatarak can çekişiyor. Bir süre sonra bahçıvan gelerek köpekleri dışarıya çıkartıyor. Olayın ardından Çiğdem Doğru, Zekeriyaköy Şehit Münür Alkan Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Doğru’nun yaşananları anlatarak ifade vermesinin ardından polis, sokağa zehri bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÜNLÜ İSİMLER SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan çift, zehirlenen köpeklerin veteriner kliniğindeki son fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Köpek katliamlarının bir an önce son bulmasını isteyen çifte vatandaşlardan destek geldi. Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi, köpeklerin yürek burkan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayvan katliamlarının son bulmasını istedi.

 



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