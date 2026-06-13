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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası "Sambacılar" Dünya Kupası'nda 24 yıllık kupa hasretini sonlandırmak istiyor!

        "Sambacılar" Dünya Kupası'nda 24 yıllık kupa hasretini sonlandırmak istiyor!

        Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        "Sambacılar" 24 yıllık hasreti bitirmek istiyor!

        Brezilya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 24 yıllık şampiyonluk hasretini ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda sona erdirmeye çalışacak.

        Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile ABD'de karşı karşıya gelecek.

        Brezilya, C Grubu'nda Fas'ın yanı sıra İskoçya ve Haiti ile mücadele edecek.

        24 YILLIK KUPA HASRETİ

        Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

        Tüm Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan tek takım ünvanına sahip "Sambacılar", daha önce 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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        Dünya Kupası tarihinde 114 maça çıkan Brezilya, bu karşılaşmalarda 73 galibiyet, 19 mağlubiyet yaşadı.

        İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, FIFA dünya sıralamasında 6. basamakta bulunuyor.

        DAHA ÖNCE BİR KEZ KARŞILAŞTILAR

        Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı.

        Fransa 1998'deki A Grubu maçında Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

        Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak.

        BREZİLYA'DA ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

        Teknik direktör Carlo Ancelotti, Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet ederken Fenerbahçeli kaleci Ederson da kadroda yer aldı.

        Takımın yıldız futbolcusu Neymar, baldırındaki sakatlık nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

        Brezilya'nın forvet hattında Barcelona'dan Raphinha ile Real Madrid'den Vinicius Junior da diğer önemli isimler olarak dikkati çekiyor.

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