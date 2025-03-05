Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Samet Akaydın: Rizespor'da hiç yabancılık çekmedim - Çaykur Rizespor Haberleri

        Samet Akaydın: Rizespor'da hiç yabancılık çekmedim

        Çaykur Rizespor'un oyuncularından Samet Akaydin, takımda hiç yabancılık çekmediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rizespor'da hiç yabancılık çekmedim"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor’un konuğu olacak.

        Karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam eden yeşil-mavililerin 2 devre transfer ettiği Samet Akaydin karşılaşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "RİZESPOR'U HAK ETTİĞİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

        Antalyaspor maçından galip olarak Rize’ye dönmek istediklerinin altını çizen Samet Akaydin, "2 maç üst üste kazanmak takımın moral ve motivasyonunu arttırdı. İlk ayrıda 5’te 0 çekilen bir seride bu devrede 2 maçtan galibiyetle çıktık. Önümüze bir Antalyaspor maçı var. O maçta da galip gelmek istiyoruz. Seriye devam etmek istiyoruz. Takımımız bu güç ve bu kabiliyete sahip. İyi bir seri yakalayıp Rizespor’u hak ettiği seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

        "RİZESPOR'DA HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİM"

        Rize’de yabancılık çekmediğini kaydeden Akaydin, "Rizespor’da hiç yabancılık çekmedim. Sonuçta bu yörenin evladıyım. Uzun bir süre Karadeniz’de değildim ama burada doğdum, burada büyüdüm, buranın insanını iyi bilirim. Hırslı, inatçı, pes etmeyen bir yapımız olduğunu biliyorum. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"