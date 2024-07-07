Samet Akaydın, sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi illi futbolcu Samet Akaydin, Hollanda maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki ilk gol sevincini yaşadı. Samet ayrıca sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.07.2024 - 00:26 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:26 facebook

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