"TRAJİK BİR SON YAŞADIK"

Tuba Büyüküstün ile Sami Saydan, 2008-2010 yılları arasında aşk yaşamıştı. Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.